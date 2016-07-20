Українка Цуренко не зможе взяти участь у тенісному турнірі в Монреалі

Українська тенісистка Леся Цуренко не зможе взяти участь в престижному тенісному турніру Rogers Cup у канадському Монреалі, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Спортсменка отримала травму лівого стегна і не встигне відновитися до початку змагань.

Також пропустить турнір у Монреалі Белінда Бенчич зі Швейцарії, яка є чинною переможцем цього змагання, вигравши його в 2015-му році.

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Раніше стало відомо, що змагання в Канаді також пропустять одні з провідних тенісистів-чоловіків у світі - швейцарець Роджер Федерер і Рафаель Надаль з Іспанії.

Змагання в Монреалі пройдуть з 25 по 31 липня.