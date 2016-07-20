Британці поставили біля посольства Росії коробку для повернення олімпійських медалей

Біля посольства Росії у Великобританії встановили коробку для повернення медалей, які, на думку засновників акції, були зароблені російськими спортсменами нечесно, повідомляє BBC.

Таким чином, британці відреагували на допінговий скандал в російському спорті. На коробці вказано "Putin your medals" ("Покладіть всередину ваші медалі"), при цьому слова Put in навмисно написані разом.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в середу заявив, що звинувачення у вживанні допінгу повинні адресуватися конкретним спортсменам, а узагальнення неприйнятні і несправедливі. "Тут жодним чином не повинні узагальнювати ситуацію. Російський спорт - це чесний, конкурентоспроможний і змагальний", - додав прес-секретар.

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Нагадаємо, що згідно опублікованому Світовим антидопінговим агентством (ВАДА) доповіді, влада Росії заохочували застосування допінгу на державному рівні. Зокрема, як йдеться в документі, маніпуляції з результатами допінг-тестів росссийских спортсменів і підміни допінг-проб здійснювалися під контролем міністерства спорту Росії.

Після публікації доповіді президент Росії Володимир Путін пообіцяв не допускати посадових осіб, згаданих в документі в якості прямих виконавців маніпуляцій з допінг-пробами.

Міжнародний олімпійський комітет у вівторок оголосив про початок розслідування щодо російських чиновників, згаданих у доповіді комісії Всесвітнього антидопінгового агентства, і почав вивчення юридичних аспектів можливого відсторонення Росії від Олімпійських ігор.