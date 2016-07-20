Долгополов стартував з перемоги на престижному тенісному турнірі у Вашингтоні
11:42, 20 липня 2016Інше
221
Українець у матчі другого раунду Citi Open обіграв австралійця Джордана Томпсона.
Долгополов програв британцеві Евансу / Tom Cochrane
Український тенісист Олександр Долгополов вдало стартував на престижному турнірі у Вашингтоні Citi Open з призовим фондом 1 877 705 доларів.
Найсильніший тенісист України, став 11-м сіяним на турнірі, переграв у трьох сетах австралійця Джордана Томпсона - 6:4, 1:6, 7:6.
Наступним суперником Долгополова стане американець Сем Куеррі, який на минулому Вімблдонському турнірі вибив зі змагань першу ракетку світу Новака Джоковіча.
Як повідомляв УНІАН, Долгополов залишив Вімблдон, програвши у другому раунді турніру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter