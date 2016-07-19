МОК запропонував міжнародним федераціям не віддавати право проведення великих турнірів Росії

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення відмовитися від організації та патронажу будь-яких спортивних змагань в Росії до завершення розслідування по допінговому скандалу за підсумками доповіді Незалежної комісії WADA, повідомляється на сайті МОК.

"МОК не буде організовувати або патронувати будь-які спортивні події на території Росії. Зокрема, в перелік подій входять Європейські ігри-2019, на проведення яких претендувала Росії і які організовують Європейські олімпійські комітети (EOC)", - йдеться в повідомленні за підсумками сьогоднішньої телефонної наради членів Виконкому МОК з приводу ситуації з допінгом у збірної Росії.

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МОК закликав заморозити підготовку до таких змагань як міжнародні чемпіонати, світові кубки та інші міжнародні змагання, які могли б пройти в Росії.

Як повідомляв УНІАН, Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 18 липня представила доповідь про розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. Комісія під керівництвом Річарда Макларена заявила, що знайшла докази підтримки Міністерством спорту РФ, ЦСП і ФСБ допінгової програми в російському спорті.

Згодом президент РФ Путін ініціював відставку низки чиновників РФ, відповідальних за антидопінгову програму.

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет відклав до наступного уїк-енду своє рішення про можливе виключення Росії з Олімпійських ігор,