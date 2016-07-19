МОК відклав рішення по Росії до найближчих вихідних

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення відкласти до наступного уїк-енду своє рішення про можливе виключення Росії з Олімпійських ігор, повідомляє іспанська Marca.

За підсумками телефонної конференції членів Виконкому МОК прийнято рішення негайно почати роботу комісії з розслідування фактів, наданих напередодні в доповіді WADA. Крім того, в МОК вивчать питання про доцільність дискваліфікації всієї олімпійської збірної Росії, а також про те, які дії зробити відносно «чистих» спортсменів.

Читайте такожWADA закликала FIFA уважно прочитати доповідь про допінг у збірній Росії

Також в МОК закликали всі міжнародні федерації з видів спорту не надавати Росії права на організацію змагань на час розслідування за доповіддю WADA.

Як повідомляв УНІАН, Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 18 липня представила доповідь про розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. Комісія під керівництвом Річарда Макларена заявила, що знайшла докази підтримки Міністерством спорту РФ, ЦСП і ФСБ допінгової програми в російському спорті.

Згодом президент РФ Путін ініціював відставку низки чиновників РФ, відповідальних за антидопінгову програму.