Радника міністра спорту РФ з антидопінгових питань відсторонено від виконання обов'язків

Радник міністра спорту РФ з антидопінгових питань Наталія Желанова відсторонена від своїх обов'язків. Про це заявив міністр спорту РФ Віталій Мутко, повідомляє ТАСС.

Желанова була призначена на посаду радника голови Мінспорту РФ 10 квітня 2015 року.

Також після опублікування доповіді незалежної комісії WADA були тимчасово відсторонені співробітник Центру спортивної підготовки (ЦСП) збірних команд Росії Олексій Великодний, заступник директора департаменту науки і освіти Мінспорту Авак Абалян, голова управління медичних і науково-дослідних програм Олімпійського комітету Росії Ірина Родіонова.

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"Ці співробітники тимчасово відсторонені на період вивчення доповіді розслідування, яке ми проведемо. Після цього будемо приймати рішення", - сказав Мутко.

Також у понеділок прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розпорядився тимчасово відсторонити від посади заступника міністра спорту Юрія Нагорних.

Серія відставок послідувала після того, як президент РФ Путін закликав усунути ряд спортивних чиновників після доповіді WADA, за винятком міністра спорту Мутко.

Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 18 липня представила доповідь про розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. Комісія під керівництвом Річарда Макларена заявила, що знайшла докази підтримки Міністерством спорту РФ, ЦСП і ФСБ допінгової програми в російському спорті. Всі відсторонені особи фігурували в доповіді Макларена.