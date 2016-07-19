Українська важкоатлетка Калина дискваліфікована за допінг і не прийме участь в Іграх у Ріо

Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні усунув українську спортсменку Юлію Калину від всіх міжнародних стартів строком на 2 роки, повідомляє офіційний сайт САЅ.

Таким чином, українка не зможе взяти участь у Олімпійських Іграх в Ріо-де-Жанейро, що стартують за два з половиною тижні.

В середині червня Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) оприлюднила список атлетів, чиї допінг-проби дали позитивний результат в ході повторної перевірки аналізів, узятих на Олімпійських іграх-2012. Серед них опинилася і наша співвітчизниця.

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Раніше, Калина в одному з інтерв'ю повідомила, що їй залишили всі нагороди за період з 2012 по 2016 роки, окрім бронзової медалі Олімпіади в Лондоні.