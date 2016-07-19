Збірна України з тенісу побореться за вихід до Світової групи Кубка Девіса з Японією

У матчі плей-офф за вихід в Світову групу Кубка Девіса збірна України з тенісу зіграє з Японією. Це стало відомо за підсумками жеребкування, яка сьогодні пройшла в Лондоні, повідомляє офіційний сайт турніру.

Поєдинок пройде 17-19 вересня на японських кортах.

Інші пари плей-офф за вихід у Світову групу виглядають наступним чином:

Бельгія – Бразилія;

Німеччина – Польща;

Росія – Казахстан;

Іспанія – Індія;

Канада – Чилі;

Австралія – Словаччина;

Швейцарія – Узбекистан.

Як повідомляв УНІАН, збірна України завоювала путівку в плей-офф після домашньої перемоги над Австрією з рахунком 3:2.

Наші тенісисти тричі грали в плей-офф за право зіграти у Світовій групі, але всі три рази програвали.