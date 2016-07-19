Збірна України з тенісу побореться за вихід до Світової групи Кубка Девіса з Японією
14:00, 19 липня 2016Інше
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Матчі відбудуться у вересні на полі наших суперників.
Україна зіграє з Японією / Paul Zimmer
У матчі плей-офф за вихід в Світову групу Кубка Девіса збірна України з тенісу зіграє з Японією. Це стало відомо за підсумками жеребкування, яка сьогодні пройшла в Лондоні, повідомляє офіційний сайт турніру.
Поєдинок пройде 17-19 вересня на японських кортах.
Інші пари плей-офф за вихід у Світову групу виглядають наступним чином:
Бельгія – Бразилія;
Німеччина – Польща;
Росія – Казахстан;
Іспанія – Індія;
Канада – Чилі;
Австралія – Словаччина;
Швейцарія – Узбекистан.
Як повідомляв УНІАН, збірна України завоювала путівку в плей-офф після домашньої перемоги над Австрією з рахунком 3:2.
Наші тенісисти тричі грали в плей-офф за право зіграти у Світовій групі, але всі три рази програвали.
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