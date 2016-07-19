Олімпійський комітет Росії попросив не карати "чистих" спортсменів

Олімпійський комітет Росії (ОКР) випустив офіційну заяву у зв'язку з публікацією розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про приховування випадків застосування заборонених препаратів серед російських спортсменів. Текст заяви розміщений на офіційному сайті організації.

Серед іншого, ОКР висловив незгоду з думкою глави спецкомісії WADA Річарда Макларена, який вважає допустимим можливе відсторонення всіх росіян від Олімпіади-2016.

"Звинувачення, які висунуті в доповіді Річарда Макларена проти російського спорту, настільки серйозні, що вимагають повноцінного розслідування за участю всіх залучених сторін. Будучи прихильником боротьби з допінгом з позиції нульової терпимості, ОКР готовий надати в цьому всебічне сприяння, взаємодіяти, при необхідності, з будь-якими міжнародними організаціями.

Разом з тим ми категорично не згодні з думкою пана Макларена, який вважає, що можливе усунення сотень чистих російських атлетів від участі в Олімпійських іграх є допустимим "неприємним наслідком" викладених в доповіді комісії звинувачень. Звинувачень, які на даний момент будуються, в першу чергу, на заявах Григорія Родченкова.

І тільки на підставі свідчень людини, який знаходиться в самому центрі створеної ним же злочинної схеми, ставляться під удар не тільки кар'єри і долі численних чесних спортсменів, але і цілісність усього міжнародного олімпійського руху", - йдеться в заяві.

При цьому ОКР підтримав жорсткі заходи проти російських спортсменів, які вживали заборонені препарати.

"Росія на державному рівні боролася і буде надалі боротися з допінгом, постійно посилюючи відповідальність за здійснювані в цій області протизаконні дії, втілюючи принцип невідворотності покарання. ОКР повністю підтримує застосування максимально жорстких заходів стосовно тих, хто використовує заборонені препарати або схиляє до їх вживання.

Одночасно, будуючи свою діяльність у повній відповідності з олімпійською хартією, ОКР завжди буде захищати права чистих спортсменів. Ті, хто протягом всієї кар'єри, завдяки наполегливим тренуванням, таланту і силі волі прагне здійснити свою олімпійську мрію, не повинні залежати від голослівних, бездоказових звинувачень або злочинних дій окремих осіб. Це наша принципова позиція", – заявляє ОКР.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.