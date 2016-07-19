Українські легкоатлети Тітімець, Бондаренко та Ткачук взяли три медалі на турнірі в Угорщині

В угорському місті Секешфехервар на престижному турнірі європейської серії Gyulai István Memorial призовими місцями відзначилися троє українців - Ганна Тітімець, Богдан Бондаренко та Анастасія Ткачук. Про це повідомляє Xsport.ua.

Перемогу в бігу на 400 м з бар'єрами здобула лідер української команди в цій дисципліні Ганна Тітімець. Вона фінішувала з хорошим результатом 55.15 Читайте такожУкраїнець Бондаренко увійшов до трійки призерів етапу "Діамантової ліги"секунд, обігнавши американок Кассандру Тейт (55.21) і Ешлі Спенсер (55.94).

Богдан Бондаренко, попри свій статус фаворита турніру зі стрибків у висоту, посів друге місце. Екс-чемпіон світу взяв висоту 2,35 м, в той час як багамцю Дональду Томасу підкорилася планка 2,37 м.

У бігу на 800 м третє місце дісталося Анастасії Ткачук. Українка не змогла поборотися за перші два місця, але була ближче за всіх до лідерів. Її результат - 2:01.66.