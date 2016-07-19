Путін закликав усунути низку спортивних чиновників після доповіді WADA, крім Мутко

Про це повідомляє РБК.

«Посадові особи, названі у доповіді комісії як прямі виконавці, будуть тимчасово відсторонені від займаних посади до завершення розслідування», - йдеться в заяві президента.

Путін у той же час звернувся до комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), яка в понеділок оприлюднила доповідь із звинуваченнями на адресу російських спортивних функціонерів, з проханням «надати більш повну, об'єктивну, засновану на фактах інформацію», яку могли б використовувати у своєму розслідуванні правоохоронні та слідчі органи Росії.

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Президент запевнив, що за підсумками російського розслідування будуть вжиті «вичерпні заходів» для запобігання порушень як російського законодавства, так і міжнародних зобов'язань у сфері боротьби з допінгом.

При цьому Путін зазначив, що звинувачення на адресу російських спортсменів «побудовані на свідченнях однієї людини», причому «людини зі скандальною репутацією». «Щодо нього в 2012 році вже порушувалася кримінальна справа за порушення антидопінгового законодавства, проте зібраних на той момент доказів виявилося недостатньо, і справу було припинено», — заявив Путін.

Крім того, Путін підкреслив, що днями антидопінгове агентство США (USADA) з кількома аналогічними структурами інших країн, не чекаючи офіційного оголошення доповіді» WADA, «поспішили закликати до усунення всієї команди Росії від участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро». «Складається враження, що експерти ЮСАДА як мінімум мали доступ до неопублікованої доповіді, а може, й самі задавали тон і зміст», — зазначив російський президент.

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При цьому, прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання РБК про відсторонення спортивних чиновників заявив, що міністр спорту Віталій Мутко не буде відсторонений від посади.

«Мутко не згадується в доповіді як безпосередній виконавець», — сказав він.

Сам Мутко заявив, що його заступник Юрій Нагорних тимчасово відсторонений від роботи.