WADA закликала FIFA уважно прочитати доповідь про допінг у збірній Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) порекомендувало комітету з етики Міжнародної федерації футболу (FIFA) уважно поставитися до доповіді Річарда Макларена про використання допінгу в олімпійській збірній Росії. Про це повідомляє Sports.ru, посилаючись на офіційний сайт WADA.

Антидопінгова організація закликала ФІФА врахувати той факт, що один з фігурантів скандалу – міністр спорту Росії Віталій Мутко – є членом виконавчого комітету футбольної організації.

Крім того, в WADA порекомендували Міжнародному олімпійському комітету (МОК) і Міжнародному паралімпійському комітету усунути всіх російських спортсменів від змагань, а всім міжнародним спортивним федераціям – вжити заходів відносно російських спортивних організацій.

Російських чиновників рекомендовано не пускати на міжнародні змагання, в тому числі Ріо-2016.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.