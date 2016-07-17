Кубок Девіса: Стаховський вивів Україну до плей-офф Світової групи

Український тенісист Сергій Стаховський приніс збірній України третю вирішальну перемогу в протистоянні з командою Австрії, а з нею путівку до плей-офф світової групи Кубка Девіса.

У п'ятій грі серії Стаховський у чотирьох сетах обіграв Денніса Новака - 6:3, 6:3, 6:7, 7:5. Таким чином, протистояння з Австрією завершилося з рахунком 3:2 на користь України.

У вересні збірна України зіграє у плей-офф Світової групи Кубка Девіса за потрапляння до числа 16 найсильніших збірних світу.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України вигравала серію у австрійців 2:0, але сьогодні супернику вдалося зрівняти рахунок по виграних матчів.