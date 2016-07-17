Кубок Девіса: Австрія зрівняла рахунок у протистоянні з Україною

Український тенісист Ілля Марченко не зміг обіграти австрійця Юргена Мельцера в матчі Кубка Девіса, що проходить у Бучі (Київська область). Українець двічі вигравав по сетах, але не зумів довести зустріч до перемоги.

В результаті, Мельцер переміг у п'яти сетах з рахунком 3:2 (3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3).

Ця перемога дозволила збірній Австрії зрівняти рахунок у протистоянні з Україною - 2:2. Команда, яка отримає право зіграти в плей-офф Світової групи, визначиться в останній грі серії, де українець Сергій Стаховський зіграє з Деннісом Новаком.

Як повідомляв УНІАН, по ходу протистояння збірна України обігравала австрійців з рахунком 2:0.