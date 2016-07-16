Австрійці виграли парну зустріч Кубка Девіса і скоротили перевагу українців до мінімуму

У Бучі (Київська обл.) завершилась парна зустріч матчу Кубка Девіса Україна - Австрія, в якому австрійці виграли у трьох партіях і скоротили загальний рахунок у матчі до 2:1 на користь збірної України.

Юрген Мельцер і Філіп Освальд виграли з рахунком 6-3, 7-6 (7), 6-3.

Українці Денис Молчанов і Артем Смрнов зуміли нав'язати боротьбу супернику тільки в другій партії, де довели справу до тай-брейку. Але, у вирішальному 13-му геймі за рахунку 7:7 програли два розіграши очка поспіль (7:9), а разом з ними і партію. У двох інших партіях перевага гостей було куди більш явною - двічі по 3:6.

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Таким чином, рахунок у матчі став 2:1 на користь збірної України. Нашій команді залишається виграти одну зустріч, щоб оформити перемогу в матчі в цілому. У неділю, в заключний день, відбудуться дві одиночні зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перемоги в одиночних матчах здобули Ілля Марченко і Сергій Стаховський.