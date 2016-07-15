Збірна України з тенісу виграє в Австрії після першого дня матчу Кубка Девіса

У Бучі (Київська обл.) завершився перший день матчу Кубка Девіса в якому збірна України з тенісу виграла обидві одиночні зустрічі у команди Австрії.

Рахунок у матчі 2:0 на користь української команди.

Першими вийшли на корт Ілля Марченко і Денніс Новак, які виявили переможця в чотирьох партіях. У перших двох сетах на корті йшла рівна і вперта боротьба, де суперники по черзі брали сети один одного. А в другій половині матчу українець виявився значно сильнішим за опонента - 7-6 (3) 5-7 6-3 6-2.

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У другому матчі дня Сергій Стаховський протистояв Джеральду Мельцеру і виграв набагато впевненіше - 6-3 6-4 6-3.

Таким чином, для перемоги за підсумками усього матчу українцям залишилося набрати лише одне очко.

За регламентом змагань, у суботу відбудеться парна гра, а в неділю - ще дві одиночні зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Австрія проходить у Бучі 15-17 липня.