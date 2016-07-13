Українська важкоатлетка Калина позбавлена бронзової медалі Ігор-2012 в Лондоні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні оголосив, що українська важкоатлетка Юлія Калина приймала допінг перед змаганнями Ігор XXX Олімпіади в Лондоні-2012, повідомляє офіційний сайт МОК.

МОК зобов'язав спортсменку повернути бронзову медаль, завойовану у змаганнях вагової категорії до 58 кг

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Повторний аналіз зразків проби Калини, зданої під час Ігор Лондон-2012, виявив наявність забороненого препарату - анаболічного стероїду турінабола.

Як повідомляв УНІАН, Калина стала чемпіонкою Європи 2015 року на турнірі, що відбувся у квітні в Тбілісі. В грудні 2015-го року стало відомо, що сім українських важкоатлетів, серед яких Калина, завоювали олімпійські ліцензії Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.