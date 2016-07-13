На US Open буде рекордний призовий фонд в історії тенісу

Призовий фонд Відкритого чемпіонату США 2016 року (US Open) складе 46,3 мільйона доларів і стане найбільшим в історії тенісних турнірів. Про це повідомляє офіційний сайт US Open.

Переможці змагань в одиночному чоловічому і жіночому розрядах отримають за 3,5 мільйона доларів, фіналісти - по 1,75 мільйона доларів. Читайте такожБританець Маррей став дворазовим чемпіоном ВімблдонуПереможці турнірів у парних розрядах отримають по 625 тисяч доларів.

Порівняно з торішнім розіграшом чемпіонату призові зросли на 10 відсотків.

Зазначимо, що призовий фонд Australian Open-2016 становив 33,5 мільйона доларів, "Ролан Гаррос" — 35,5 мільйонів, Вімблдону - 37,2 мільйона.

Відкритий чемпіонат США відбудеться з 29 серпня по 11 вересня в Нью-Йорку.