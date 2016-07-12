Австрієць Мельцер візьме участь у матчі Кубка Девіса проти України

Австрійський тенісист Джеральд Мельцер, який ще напередодні виступав на турнірі категорії «500» у Гамбурзі, прилетів у Київ і готується взяти участь у вечірньому тренуванні перед матчем Кубка Девіса Україна - Австрія, повідомляє ukrtennis.com.

У понеділок ввечері Мельцер-молодший програв у першому колі турніру в Гамбурзі французькому тенісисту Полю-Анрі Матьє.

Згідно з правилами, гравець не може протягом одного тижня приймати участь у двох змаганнях, якщо мова не йде про кваліфікації, що передує основній сітці. Тим не менш, саме цього року на один-єдиний тиждень цей закон скасовується через проведення Олімпіади в Ріо - зрушилися терміни проведення професійних турнірів і вийшло так, що в одну семиденку з Кубком Девіса проводяться змагання АТР-туру (у звичайному режимі паралельно з командним чемпіонатом світу можуть проходити тільки челенджери і ф'ючерси). У зв'язку з цим на заборону участі у двох турнірах був накладений мораторій. Таким чином, Мельцер отримав право підсилити свою команду.

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- Звичайно, за участю Мельцера-молодшого збірна Австрії стала сильнішою, - прокоментував ситуацію капітан збірної України Михайло Філіма. – Він, правда, краще грає на ґрунті, але на тому ж Вімблдоні дійшов до фіналу у кваліфікації, тож і на швидких кортах здатний показати дуже хороший результат. До того ж він лівша, а це створює певні незручності для наших гравців. Взагалі, хочу вже, напевно, в тисячний раз повторити банальну істину: в матчах Кубка Девіса не потрібно дивитися на рейтинг, не варто заздалегідь когось називати безумовним фаворитом. Те, що працює в професійному Турі, не діє в командному чемпіонаті світу.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Девіса Україна - Австрія відбудеться 15-17 липня в Бучі (Київська обл.).