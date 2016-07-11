В середині липня у Львові буде розіграно звання найсильнішої нації планети

16-17 липня у Львові відбудеться масштабна подія у світі стронгмена - Парний чемпіонат світу. Про це на прес-конференції в УНІАН розповів президент Федерації стронгмена України Сергій Конюшок.

За титул "Найсильніша команда Світу 2016 року" змагатимуться спортсмени з 12 країн - України, Білорусі, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини, Грузії, США, Фінляндії, Чехії, Литви та Норвегії. Півфінал турніру відбудеться 16 липня в парку Івана Франка, біля Львівського національного університету. Фінал чемпіонату пройде на наступний день на "Арені Львів".

Україну на турнірі представлятимуть чотири команди. На думку Конюшка, фаворитом серед них є пара Олександр Лашин/Володимир Рекша. Лашин є шестиразовим володарем титулу "Найсильніша людина України", Рекша - дворазовий чемпіон світу у ваговій категорії до 110 кг.

Також за Україну будуть боротися пари Олексій Новіков/Павло Гайша, Сергій Пономарьов/Віталій Герасимов, Віталій Міхеєв/Андрій Бурштин.

Головним суддею турніру буде дворазовий чемпіон світу Василь Вірастюк. Під час прес-конференції він розповів про формат змагань.

"Всі вправи виконуються парно. У кваліфікації 16 команд методом жеребкування діляться на чотири групи по чотири команди. З кожної групи до фіналу на "Арені Львів" виходять по дві найсильніші пари", - пояснив Вірастюк.

За його словами, у кваліфікації всі команди змагатимуться у чотирьох класичних для стронгмена вправах. Зокрема, спортсмени будуть тягнути автомобіль-фуру вагою 20 тонн на відстань 20 метрів. У фіналі учасники змагатимуться вже в шести вправах.

Крім того, Конюшок повідомив, що на фінал змагань вхід на "Арену Львів" буде платним, а квитки коштуватимуть в межах 80-150 гривень. Президент Федерації наголосив, що якщо на чемпіонаті буде продано 5 000 квитків, організатори вийдуть на самоокупність турніру.

"Це досить амбітний проект - організація таких змагань на "Арені Львів". Тому вперше в історії українського стронгмена ми проводимо заходи з продажу квитків. Вони не дуже дорогі, на рівні походу у кіно. Але для нас це цікаво - ми хочемо подивитися, чи готові українці з власної кишені трохи допомогти спортсменам. Якщо ми зберемо необхідну кількість людей, це буде хорошим поштовхом для спорту, причому не тільки нашого. Ми розуміємо, що ментальність українців змінилася, і, якщо сьогодні спорт вийде на рівень самоокупності, рівень підготовки зросте в рази", - заявив глава ФСУ.

Фрагменти чемпіонату потраплять в програму "Богатирі", яка буде виходити в осінньому сезоні телеканалу "2+2".