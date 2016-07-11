Російську тенісистку Шарапову позбавили можливості виступити на Олімпіаді в Ріо

Таким чином, росіянка позбавлена можливості взяти участь в Олімпійських іграх 2016, які пройдуть з 5 по 21 серпня в Ріо-де-Жанейро, передає Бі-бі-сі. "Марія Шарапова і Міжнародна федерація тенісу погодилися відкласти рішення КАС до вересня 2016 року", - говориться в рішенні суду.

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"Рішення, як очікується, буде опубліковано до 19 вересня", - йдеться в документі.

Тенісистка подала апеляцію на рішення Міжнародної федерації тенісу дискваліфікувати її на 2 роки в середині червня.

Рішення федерації ґрунтувалося на результатах допінг-проби, взятої 26 січня 2016 року після чвертьфіналу Australian Open в Мельбурні.

В ній був виявлений заборонений до вживання спортсменами препарат мельдоній.