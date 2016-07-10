Забіг мрії: як українка Прищепа виборола золото на чемпіонаті Європи (відео)

В Амстердамі вчора завершився фінальний забіг на 800 метрів у жінок в рамках чемпіонату Європи з легкої атлетики, де золоту медаль завоювала українка Наталія Прищепа, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка фінішувала з результатом 1 хвилина 59.70 секунди, ставши єдиною, хто подолав дистанцію швидше, ніж за дві хвилини.

Рене Ламотт з Франції фінішувала другою (2:00.19), а Ловіса Лінд зі Швеції - третьою (2:00,37).

Раніше, в червні, на чемпіонаті України в Луцьку 21-річна Прищепа стала одним із відкриттів турніру, сенсаційно перемігши на дистанції 800 та 1500 метрів і ставши дворазовою чемпіонкою країни. Медаль Прищепи стала першою для збірної України на цьому турнірі.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Наталію Прищепу з перемогою у змаганнях з бігу на 800 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. "Неймовірний фініш Наталі Прищепи приніс Україні "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. З перемогою!", - написав президент у Twitter.