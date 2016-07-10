Британець Маррей став дворазовим чемпіоном Вімблдону

У передмісті Лондона завершився фінал у чоловічому одиночному розряді Вімблдонського турніру, переможцем якого став британець Енді Маррей.

У вирішальному матчі він у трьох сетах обіграв канадця Мілоша Раонича - 6:4, 7:6, 7:6.

Читайте такожНайкращий тенісист світу Джоковіч вперше у кар'єрі виграв "Ролан Гаррос"Це третя перемога Маррея на турнірах серії Grand Slam. У 2012 році він виграв US Open, а в 2013-му - Вімблдон. Ще вісім разів британець грав у фіналах таких турнірів.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдонський турнір серед жінок виграла американка Серена Вільямс.