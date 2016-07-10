Порошенко привітав легкоатлетку Прищепу з перемогою на чемпіонаті Європи

Президент України Петро Порошенко привітав Наталію Прищепу з перемогою у змаганнях з бігу на 800 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

"Неймовірний фініш Наталі Прищепи приніс Україні "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. З перемогою!", - написав президент у Twitter.

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Як повідомлялося, Прищепа вчора завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Амстердамі. Українка фінішувала з результатом 1 хвилина 59.70 секунди ставши єдиною, хто подолав дистанцію швидше двох хвилин.