Порошенко привітав легкоатлетку Прищепу з перемогою на чемпіонаті Європи

15:07, 10 липня 2016
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Українка фінішувала з результатом 1 хвилина 59.70 секунди, ставши єдиною, хто подолав дистанцію швидше двох хвилин.

REUTERS

Президент України Петро Порошенко привітав Наталію Прищепу з перемогою у змаганнях з бігу на 800 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

"Неймовірний фініш Наталі Прищепи приніс Україні "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. З перемогою!", - написав президент у Twitter.

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Як повідомлялося, Прищепа вчора завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Амстердамі. Українка фінішувала з результатом 1 хвилина 59.70 секунди ставши єдиною, хто подолав дистанцію швидше двох хвилин.

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