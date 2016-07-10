Остаточне рішення IAAF: російським легкоатлетам на Олімпіаді в Ріо не місце
Виняток було зроблено лише для однієї росіянки, яка буде виступати під нейтральним прапором.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) прийняла остаточне рішення не допускати російських спортсменів на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро та інші міжнародні турніри. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Єдиний виняток зроблено для стрибунки у довжину Дар'ї Клішиної, яка виступить на Олімпіаді під нейтральним прапором.
Читайте також"Збірна мельдонію": Путіна злять публікації західних ЗМІ про допінг і можливе відсторонення РФ від Олімпіади - FTЗазначається, що IAAF отримала 136 заявок від зірок російської легкої атлетики, які хотіли виступити на Олімпіаді в якості нейтральних спортсменів в обхід попередньої заборони IAAF на участь росіян у всіх міжнародних змаганнях.
В результаті, 135 заявок були відхилені через причетність спортсменів до системи в російській легкої атлетики, яка призвела до допінгового скандалу.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2015 року IAAF усунула спортсменів з Росії від всіх міжнародних змагань.
У червні 2016 року організація заявили, що до Олімпіади-2016 будуть допущені тільки ті російські легкоатлети, які зуміють довести свою непричетність до російської антидопінгової системі і допінгових скандалів.