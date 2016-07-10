Остаточне рішення IAAF: російським легкоатлетам на Олімпіаді в Ріо не місце

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) прийняла остаточне рішення не допускати російських спортсменів на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро та інші міжнародні турніри. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Єдиний виняток зроблено для стрибунки у довжину Дар'ї Клішиної, яка виступить на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Читайте також"Збірна мельдонію": Путіна злять публікації західних ЗМІ про допінг і можливе відсторонення РФ від Олімпіади - FTЗазначається, що IAAF отримала 136 заявок від зірок російської легкої атлетики, які хотіли виступити на Олімпіаді в якості нейтральних спортсменів в обхід попередньої заборони IAAF на участь росіян у всіх міжнародних змаганнях.

В результаті, 135 заявок були відхилені через причетність спортсменів до системи в російській легкої атлетики, яка призвела до допінгового скандалу.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2015 року IAAF усунула спортсменів з Росії від всіх міжнародних змагань.

У червні 2016 року організація заявили, що до Олімпіади-2016 будуть допущені тільки ті російські легкоатлети, які зуміють довести свою непричетність до російської антидопінгової системі і допінгових скандалів.