Українка Прищепа стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в бігу на 800 метрів

В Амстердамі завершився фінальний забіг на 800 метрів у жінок в рамках чемпіонату Європи з легкої атлетики, де золоту медаль завоювала українка Наталія Прищепа, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка фінішувала з результатом 1 хвилина 59.70 секунди ставши єдиною, хто подолав дистанцію швидше двох хвилин.

Рене Ламотт з Франції фінішувала другою (2:00.19), а Ловіса Лінд з Швеції - третьою (2:00,37).

Раніше, в червні, на чемпіонаті України в Луцьку 21-річна Прищепа стала одним із відкриттів турніру сенсаційно перемігши на дистанції 800 та 1500 метрів і ставши дворазовою чемпіонкою країни.

Медаль Прищепи стала першою для збірної України на цьому турнірі.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Амстердамі з 6 по 10 липня.