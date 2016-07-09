Серена Вільямс виграла Вімблдон і повторила рекорд німкені Штеффі Граф

У передмісті Лондона завершився фінал у жіночому одиночному розряді Вімблдонського турніру, в якому американка Серена Вільямс обіграла німкеню Анжеліку Керберс, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 7:6, 6:3.

Все вирішилося завдяки двом брейкам Вільямс. У першій парті спортсменки незмінно брали свої подачі до рахунку 6:5 на користь американки. А ось Кербер свій останній гейм на подачі не змогла виграти, програвши партію в самій кінцівці.

У другому сеті Вільямс знадобилося трохи менше часу на те, щоб обіграти суперницю. Американка при рахунку 4:3 на свою користь виграла восьмий гейм на подачі суперниці а потім виграла "всуху" свій гейм, оформивши перемогу в матчі та турнірі в цілому.

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Таким чином, Вільямс виграла 22-й титул на турнірах серії "Великого шолома", зрівнявшись по цьому показнику з німкенею Штеффі Граф.

Граф з 1987 по 1999 року 22 рази перемагала на "мейджорах", вигравши кожен з Шоломів як мінімум по чотири рази. Вільямс тричі перемагала на "Ролан Гаррос" у Парижі, зате 7 разів вигравала Вімблдон, і по 6 разів - Відкриті чемпіонати Австралії і США.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня.