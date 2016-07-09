Київ виграв у російськоі Казані право провести чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду в 2017-му році. Таке рішення було прийнято на виконкомі LEN (Ligue Européenne de Natation - Європейської ліги плавання), який відбувся 9 липня в Будапешті, повідомляє Xsport.

Турнір пройде в Києві, а місцем проведення стане Палац водних видів спорту «Ліко-арена» - головна база підготовки українських стрибунів. Арена вміщує 450 глядачів і повністю відповідає вимогам Європейської Федерації.

Нагадаємо, у стрибках у воду нагороди чемпіонатів Європи розігруються на двох видах турнірів - по парних роках на чемпіонатах з водних видів спорту, разом з плаванням і синхронним плаванням, а по непарних - на окремих турнірах. Як раз такий окремий турнір прийме Київ у травні 2017 року.

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За інформацією видання, одним з головних суперників заявки Києва був російське місто Казань, який приймав чемпіонат світу з водних видів 2015 року. Росіяни пропонували Європейській Федерації набагато більший бюджет турніру, ніж Україна - але перевагу все-таки віддали Києву.