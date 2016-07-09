Українським борцям скасували дискваліфікацію і повернули олімпійські ліцензії

Двом спортсменам збірної України з вільної боротьби повернули олімпійські ліцензії, повідомив у своєму Facebook олімпійський чемпіон-2004 Ельбрус Тедеєв.

"Борцям вільного стилю Оксані Гергель та Андрію Квятковському повернули заслужені Олімпійські ліцензії для участі в іграх в Ріо. Висловлюю слова вдячності Президенту НОК України Бубці С. Н. і Президенту міжнародної федерації боротьби Лаловичу Н. Спасибі всім хто надав конструктивну допомогу.і в добрий шлях", - написав Тедеєв.

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Цікаво, що свого часу українських спортсменів дискваліфікували лише на час Олімпійських ігор, в той час як в будь-яких інших змаганнях вони могли продовжувати брати участь.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що трьох українських борців відсторонили від участі у Іграх за вживання забороненого препарату мельдонію. Окрім Гергель і Квятковського в цьому списку був також Ален Засєєв.