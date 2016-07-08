Федерер не зможе оновити рекорди Вімблдону: у фіналі зіграють Маррей і Раоніч

У передмісті Лондона завершилися півфінали Вімблдонського тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді, де Роджер Федерер поступився Мілошу Раоничу, а Енді Маррей обіграв Томаша Бердиха, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після трилера в грі Федерер - Раоніч, Маррей легко декласував Бердиха.

Канадець Раоніч з самого початку створив проблеми екс-першій ракетці світу швейцарцеві Федереру, впевнено вигравши перший сет з рахунком 6:3. Втім, вчепившись зубами в другу партію, він не втримав її на тай-брейку (6:7). Програв канадець і третю партію (4:6), після чого здавалося, що сенсації не буде. Але, швейцарець несподівано знову дав слабину і програв наступні дві партії, а разом з ними і матч - 5:7, 3:6.

У свою чергу, Маррей виграв всі три партії впевнено і з однаковим рахунком - 6:3, 6:3, 6:3.

Фінал турніру в чоловічому одиночному розряді відбудеться 10 липня.