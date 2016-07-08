Аліна Шух та Сергій Смелик визнані найкращими легкоатлетами червня в Україні

Федерація легкої атлетики України оприлюднила імена кращих спортсменів країни у червні 2016 року - Аліна Шух та Сергій Смелик, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

У чоловіків впевнену перемогу здобув Сергій Смелик, який на міжнародних змаганнях у Туреччині показав третій результат за усю історію серед українців у бігу на 100 метрів – 10,10 секунди.

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У жінок найкращою стала юна багатоборка Аліна Шух. У червні на її рахунку – перемога на чемпіонаті України в Луцьку у семиборстві з найкращим результатом сезону у світі у віковій категорії U-20 - 6099 очок та повторенням юнацького рекорду України зі стрибків у висоту - 1.92. Також вона встановила юнацький рекорд України у метанні спису на юнацькому чемпіонаті України у Кіровограді – 54.69.

Опитування щомісяця традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.