Федерер встановив рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома"

Екс-перша ракетка світу швейцарець Роджер Федерер здобув 307-у перемогу в кар'єрі на турнірах серії "Великого шолома", обігравши в чвертьфіналі Вімблдону хорвата Марина Чиліча, повідомляється в співтоваристві Федерера в Facebook.

Раніше, перемігши у матчі 1/8 фіналу, він зрівнявся за кількістю перемог з Мартіною Навратіловою з Чехії - 306. Відтепер Федерер встановив абсолютний рекорд.

Окрім того, швейцарець зрівнявся з американцем Джиммі Коннорсом за кількістю виходів у півфінал Вімблдону (по 11) та за кількістю виграних матчів на турнірі - 84.

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Федерер сім разів ставав переможцем Вімблдону. У чоловічому одиночному розряді по сім перемог також мають Піт Сампрас і Вільям Реншоу. Таким чином, у разі перемоги в нинішньому році швейцарець оновить всі можливі рекорди самого престижного тенісного турніру в світі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Федерер виграв складний п`ятисетовий матч, програючи по ходу зустрічі Чилічу по партіям 0:2.