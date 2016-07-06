Чемпіон Паралімпіади Пісторіус засуджений до шести років в'язниці за вбивство подруги (фото)

Південноафриканський чемпіон Паралімпійських ігор Оскар Пісторіус засуджений до шести років в'язниці за вбивство подруги Реви Стенкамп. Про це повідомляє Reuters.

29-річний спринтер був взятий під варту відразу ж після винесення вироку.

Вбивство сталося в ніч на 14 лютого 2013 року у будинку Пісторіуса. Легкоатлет-ампутант зробив кілька пострілів у зачинені двері туалету, де перебувала дівчина. За словами спортсмена, він прийняв її за грабіжника.

У жовтні 2014 року паралімпієць отримав п'ять років позбавлення волі за ненавмисне вбивство. Пісторіус вийшов з в'язниці під домашній арешт, відбувши один рік покарання.

3 грудня 2015 року Верховний апеляційний суд ПАР задовольнив протест прокурора і постановив, що Пісторіуса слід визнати винним в умисному вбивстві, за яке паралімпійцю загрожував 15-річний тюремний термін.

Додамо, що Пісторіусу у віці 11 місяців ампутували обидві ноги нижче коліна. На Паралімпійських Іграх 2004, 2008 і 2012 року він виграв шість золотих медалей. Крім того, південноафриканець став першим паралімпійцем, який взяв участь в Олімпіаді - це сталося під час Ігор у Лондоні 2012 року.