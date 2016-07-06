Бразилія залучила 85 тисяч агентів для безпеки під час Ігор-2016

Бразилія розробила і здійснює солідну програму із забезпечення безпеки, залучивши 85 тисяч федеральних і муніципальних державних агентів для забезпечення того, щоб спортивні події відбулися в атмосфері абсолютного миру і спокою, йдеться листі посольства Бразилії до Національного олімпійського комітету України.

"Цей контингент співробітників служби безпеки буде працювати в інтегрованій схемі, забезпечуючи захист спортсменів, тренерських штабів, керівників держав, урядових посадовців, журналістів та місцевих жителів", наголошується у листі. В посольстві підкреслили, що Бразилія не вперше отримує можливість показати світові свою здатність до організації, а також сердечно вітати гостей у безпечному середовищі. "За останні кілька років наша країна здобула досвід у проведенні мега-події в міжнародному масштабі. Бразилія приймала чемпіонат світу з футболу, Панамериканські ігри, Всесвітній військові ігри, Всесвітній день молоді, і Кубок Конфедерацій - всі заходи були успішно проведені на високому рівні, з самовідданістю та з притаманним бразильцям життєлюбством. І тепер ми розраховуємо на ще один успіх у проведенні такого визначного заходу, як Олімпійські та Параолімпійські ігри", - зазначається у листі.

Зазначимо, що окрім Ріо-де-Жанейро, де відбудеться основна частка подій, (як очікується, місто прийме близько 500 000 відвідувачів з Бразилії та з-за кордону під час Ігор), до проведення футбольного турніру також будут залучені п'ять міст - Сан-Пауло, Салвадор, Манаус, Бразіліа та Бело-Орізонте.

Питання безпеки є одини з найважливіших напередодні проведеня нинішніх Ігор, що неодноразово підкреслювалося керівництвом Міжнародного олімпійського комітету на чолі з Томасом Бахом.

Ігри-2016 відбудуться в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.