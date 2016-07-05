Сестри Вільямс, Кербер та Весніна пробилися до півфіналу Вімблдону
20:02, 05 липня 2016Інше
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Сьогодні відбулися всі чвертьфінальні найвідомішого тенісного турніру в світі.
Reuters
Анжелік Кербер, Вінус Вільямс, Серена Вільямс і Єлєна Весніна стали півфіналістками тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон.
Сьогодні вони обіграли своїх суперниць у чвертьфінальних матчах.
Результати поєдинків:
Серена Вільямс (США) – Анастасія Павлюченкова (Росія) - 6:4, 6:4;
Олена Весніна (Росія) – Домініка Цибулкова (Словаччина) - 6:2, 6:2;
Анжелік Кербер (Німеччина) – Сімона Халеп (Румунія) - 7:5, 7:6;
Вінус Вільямс (США) – Ярослава Шведова (Казахстан) - 7:6, 6:2.
Чвертьфінальні матчі в чоловічому турнірі відбудуться завтра, 6 липня.
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