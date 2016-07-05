Сестри Вільямс, Кербер та Весніна пробилися до півфіналу Вімблдону

Сьогодні відбулися всі чвертьфінальні найвідомішого тенісного турніру в світі.

Анжелік Кербер, Вінус Вільямс, Серена Вільямс і Єлєна Весніна стали півфіналістками тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон. Сьогодні вони обіграли своїх суперниць у чвертьфінальних матчах. Результати поєдинків: Серена Вільямс (США) – Анастасія Павлюченкова (Росія) - 6:4, 6:4; Олена Весніна (Росія) – Домініка Цибулкова (Словаччина) - 6:2, 6:2; Анжелік Кербер (Німеччина) – Сімона Халеп (Румунія) - 7:5, 7:6; Вінус Вільямс (США) – Ярослава Шведова (Казахстан) - 7:6, 6:2. Чвертьфінальні матчі в чоловічому турнірі відбудуться завтра, 6 липня.

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