Долгополов не візьме участь у матчі Кубка Девіса Україна - Австрія
Оприлюднені склади команд на Другий раунд Група I Євро-африканської зони Кубка Девіса.
Капітани чоловічих тенісних збірних України та Австрії оприлюднили склади команд на матч Кубка Девіса, повідомляє Великий теніс України.
Збірна України буде представлена наступними гравцями: Ілля Марченко, Артем Смирнов, Сергій Стаховський і Денис Молчанов.
Найкращого тенісиста України згідно рейтингу АТР Олександра Долгополова у складі команди немає.
До складу збірної Австрії увійшли (вік, одиночний рейтинг, парний рейтинг):
• Джеральд Мельцер (25 років, №106, №503)
• Денніс Новак (22 року, №196, №784)
• Юрген Мельцер (35 років, №407, 460)
• Філіп Освальд (30 років, -, №77)
Статистика в особистому протистоянні двох команд поки на користь Австрії - 0:1 (рахунок матчу 1-4, 2001 рік).
Матч Кубка Девіса Україна - Австрія пройде на кортах тенісного клубу "Campa" в місті Буча 15-17 червня.