Долгополов не візьме участь у матчі Кубка Девіса Україна - Австрія

Оприлюднені склади команд на Другий раунд Група I Євро-африканської зони Кубка Девіса.

Капітани чоловічих тенісних збірних України та Австрії оприлюднили склади команд на матч Кубка Девіса, повідомляє Великий теніс України. Збірна України буде представлена наступними гравцями: Ілля Марченко, Артем Смирнов, Сергій Стаховський і Денис Молчанов. Найкращого тенісиста України згідно рейтингу АТР Олександра Долгополова у складі команди немає. До складу збірної Австрії увійшли (вік, одиночний рейтинг, парний рейтинг): • Джеральд Мельцер (25 років, №106, №503) • Денніс Новак (22 року, №196, №784) • Юрген Мельцер (35 років, №407, 460) • Філіп Освальд (30 років, -, №77) Статистика в особистому протистоянні двох команд поки на користь Австрії - 0:1 (рахунок матчу 1-4, 2001 рік). Матч Кубка Девіса Україна - Австрія пройде на кортах тенісного клубу "Campa" в місті Буча 15-17 червня.

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