Уругвайський тенісист десять хвилин відмовлявся продовжувати гру на Вімблдоні через заборону на відвідування туалету

Матч третього кола Вімблдонського турніру в чоловічому парному розряді був перерваний на 10 хвилин через страйк, який влаштували уругваєць Пабло Куевас і іспанець Марсель Гранольєрс, повідомляє BBC Sport.

Перед початком вирішальної п'ятої партії уругваєць попросив паузу для відвідування туалету, але рефері матчу відмовив спортсмену. У перепалці з арбітром гравець пригрозив помочитися в пластикову банку для м'ячів, після чого арбітр виніс предупрежение гравцеві. Пізніше, в ході гри Куевас вибив м'яч за межі корту і пара отримала штрафне очко. Нарешті, спортсмени провели 10-хвилинну сидячий страйк, який завершився тільки після втручання супервайзер турніру. Спортсменам загрожує штраф за неспортивну поведінку.

Куевас і Гранольєрс поступилися британцеві Джонатану Маррею і канадцеві Аділю Шамасдіну з рахунком 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 12:14.

Маррей після матчу зазначив: «Вони щось говорили про банку і перерву. По ходу матчу я двічі віддалявся у вбиральню. Очевидно, що п'ятий сет вийшов дуже довгим. Необхідно передбачити додаткову перерву в тих випадках, коли гра затягується».

Шамасдін, у свою чергу, додав: "Я не думаю, що суддя тримала матч під контролем. Вона зробила кілька помилок на початку гри в обидві сторони. Ми всі мали до неї претензії, і вона була явно розгублена. Я не думаю, що вона впоралася з цією ситуацією".

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить в передмісті Лондона з 27 червня по 10 липня.