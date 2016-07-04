Представлена офіційна пісня Олімпійських ігор в Ріо (відео)
17:52, 04 липня 2016Інше
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Музичний твір називається "Alma e Coração".
Сьогодні в інтернеті з'явилася офіційна пісня Олімпійських ігор 2016 року, які пройдуть 5-21 серпня в Ріо-де-Жанейро.
Пісня називається "Alma e Coração" ("Душа і серце"), а її авторами виступили бразильські виконавці Тіагінью та Промоте.
Нагадаємо, відкриття Олімпіади відбудеться 5 серпня на стадіоні "Маракана".
Як повідомляв УНІАН, у середині червня були представлені медалі Олімпіади-2016.
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