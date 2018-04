Різатдінова взяла друге "золото" на Кубку Світу в Берліні

Українка Ганна Різатдінова завоювала другу золоту медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Берліні, повідомляє Xsport.ua.

Після "золота" у фіналі з обручем, вона повторила свій успіх у вправі з булавами.

Безпомилковий виступ під пісню Майкла Джексона They Don't Care About Us не залишив вибору суддям, які поставили українській примі 18,950 бали. Ця оцінка залишилася недосяжною для конкурентів Різатдинової.

Друге і третє місце в змаганні посіли представниці Білорусі Мелітіна Станюта і Катерина Галкіна.

У вправі зі стрічкою Різатдінова посіла друге місце, поступившись росіянці Діні Аверіній. Третє місце посіла Мелітіна Станюта.