Різатдінова взяла друге "золото" на Кубку Світу в Берліні
23:10, 03 липня 2016Інше
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Українська гімнастка була найкращою у вправі з булавами.
Різатдінова здобула ще одне "золото" на Кубку світу / Фото Катерина Янюк
Українка Ганна Різатдінова завоювала другу золоту медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Берліні, повідомляє Xsport.ua.
Після "золота" у фіналі з обручем, вона повторила свій успіх у вправі з булавами.
Безпомилковий виступ під пісню Майкла Джексона They Don't Care About Us не залишив вибору суддям, які поставили українській примі 18,950 бали. Ця оцінка залишилася недосяжною для конкурентів Різатдинової.
Друге і третє місце в змаганні посіли представниці Білорусі Мелітіна Станюта і Катерина Галкіна.
У вправі зі стрічкою Різатдінова посіла друге місце, поступившись росіянці Діні Аверіній. Третє місце посіла Мелітіна Станюта.
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