Кращий тенісист світу Джокович програв у третьому колі Вімблдону

У передмісті Лондона завершився матч третього кола Вімблдонського тенісного турніру, в якому лідер світового рейтингу Новак Джокович із Сербії програв американцеві Сему Куеррі.

Матч завершився в чотирьох партіях - 6:7, 1:6, 6:3, 6:7.

Через постійні дощі в околицях англійської столиці гравці змагались протягом двох днів, хоч чистий час матчу склав рівно 3 години.

Після приблизно рівного першого сету, де на тай-брейку більше пощастило американцеві, Джокович начисто програв другу партію - 1:6. Цей момент міг психологічно надломити кращого гравця світу, але той зумів налаштуватися і переломити хід гри - 6:3.

А в четвертому сеті вже Куеррі тримався до кінця. В тому числі, вигравши гейм на подачі Джоковича за рахунку 4:5, коли серб подавав "на сет". Після цього американець виграв свій гейм (6:5) і у вирішальний момент знову пішов дощ, який зупинив матч на годину.

Заключний відрізок гри тривав лише кілька хвилин. Легко програвши гейм на подачі Джоковича і зробивши кілька помилок на початку тай-брейку, Куеррі зібрався і блискуче провів кінцівку, зумівши виграти гейм, сет і матч.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня.