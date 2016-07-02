Найсильніший спринтер світу Усейн Болт може пропустити Олімпіаду в Ріо

Шестиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу в бігу на дистанції 100 та 200 метрів спринтер Усейн Болт відмовився від участі у фіналі 100-метрівки національного чемпіонату Ямайки через пошкодження підколінного сухожилля, повідомив спортсмен у своєму Twitter.

Таким чином, він досі не гарантував собі участь в Олімпіаді-2016 в бразильському Ріо-де-Жанейро.

"Після того як я відчув дискомфорт в підколінному сухожиллі за підсумками першого раунду, а потім знову в півфіналі, мене оглянув головний лікар національного чемпіонату і діагностував надрив першого ступеня", - заявив Болт.

"Я надав медичний висновок, щоб отримати звільнення від участі у фіналі 100-метрівки і решти змагань у рамках національного чемпіонату. Я негайно займуся лікуванням і сподіваюся бути готовим до Лондонських ювілейних ігор 22 липня, аби потрапити на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро", - зазначив спринтер.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 пройдуть в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.