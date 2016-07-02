В четвертий раз в історії Вімблдону тенісисти вийдуть на корт в "проміжну" неділю

Організатори Вімблдонського тенісного турніру через постійні дощі протягом перших п'яти днів змагань прийняли рішення провести матчі в неділю. Це відбувається в четвертий раз в історії турніру, заснованого 1877 року, повідомляє Р-Спорт.

За традицією Вімблдон триває, як і інші турніри серії "Великого шолома", два тижні, в останню неділю проводиться чоловічий фінал, але проміжна неділя завжди було на Вімблдоні вихідним днем. Дах є тільки над центральним кортом, на всіх інших кортах гра під час дощу призупиняється. Цього тижня були перенесені через негоду десятки матчів.

"Всеанглійський клубу лаун-тенісу підтвердив, що у зв'язку з поганими погодними умовами протягом першого тижня турніру поєдинки пройдуть в "проміжну" неділю, 3 липня. Це відбудеться в четвертий раз за всю історію Вімблдону. У попередні рази таке рішення приймалося в 1991, 1997 і 2004 роках", - йдеться в повідомленні організаторів турніру.

"Рішення пояснюється прагненням зменшити кількість відкладених матчів і дати турніру можливість завершитися вчасно. Квитки будуть доступні в інтернеті, але з обмеженням - два квитка на сім'ю", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня. Всі представники України в чоловічому та жіночому одиночних розрядах вже вибули з боротьби, не пройшовши далі другого кола змагань.