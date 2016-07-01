Сім українських тенісистів візьмуть участь в Іграх в Ріо

Міжнародна федерація тенісу (ITF) оприлюднила повний список учасників Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, в який увійшли сім українських спортсменів, повідомляє офіційний сайт ITF.

Україну на Іграх-2016 будуть представляти:

у чоловічому одиночному розряді - Ілля Марченко;

у жіночому одиночному розряді - Еліна Світоліна і Леся Цуренко;

у чоловічому парному розряді - Ілля Марченко та Денис Молчанов;.

у жіночому парному розряді - Еліна Світоліна / Ольга Савчук і Людмила Кіченок / Надія Кіченок.

Список змішаних пар (мікст) буде затверджено вже безпосередньо в Ріо-де-Жанейро, перед початком змагань.

Тенісний турнір Ігор у Ріо відбудеться в Олімпійському тенісному центрі в Олімпійському парку Барра з 6 по 14 серпня.