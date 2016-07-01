Сім українських тенісистів візьмуть участь в Іграх в Ріо
Міжнародна федерація тенісу оприлюднила повний список учасників Олімпіади.
Міжнародна федерація тенісу (ITF) оприлюднила повний список учасників Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, в який увійшли сім українських спортсменів, повідомляє офіційний сайт ITF.
Україну на Іграх-2016 будуть представляти:
у чоловічому одиночному розряді - Ілля Марченко;
у жіночому одиночному розряді - Еліна Світоліна і Леся Цуренко;
у чоловічому парному розряді - Ілля Марченко та Денис Молчанов;.
у жіночому парному розряді - Еліна Світоліна / Ольга Савчук і Людмила Кіченок / Надія Кіченок.
Список змішаних пар (мікст) буде затверджено вже безпосередньо в Ріо-де-Жанейро, перед початком змагань.
Тенісний турнір Ігор у Ріо відбудеться в Олімпійському тенісному центрі в Олімпійському парку Барра з 6 по 14 серпня.