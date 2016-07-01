Шпажист Нікішин визнаний найкращим спортсменом червня в Україні

Дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи з фехтування на шпагах Богдан Нікішин визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом червня в Україні, повідомляє прес-служба НОК.

Особистий наставник спортсмена Ольга Маркіна названа найкращим тренером червня.

Таке рішення було прийняте за підсумками детального аналізу виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях та консультації з національними федераціями.

На чемпіонаті Європи в польському Торуні Богдан продемонстрував свій бійцівський характер та високу майстерність. В індивідуальній першості українець здобув «бронзу», яка стала його першою особистою нагородою першостей Старого Світу.

Разом з колегами по команді - Дмитром Карюченком, Максимом Хворостом та Анатолієм Гереєм – Нікішин посів 3 місце у командному турнірі.

Для Нікішина це перше високе визнання НОК.