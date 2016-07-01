Українські волейбольні клуби дізналися суперників у першому раунді єврокубка

Відбулося жеребкування першого раунду Кубка Європейської волейбольної конфедерації (ЕКВ) сезону 2016-2017 років, за результатами якого чемпіони України волейболісти харківського «Локомотива» зустрінуться з ізраїльським клубом «Хапоель» з Кфар-Саби, повідомляє ЕКВ.

Перший матч відбудеться на майданчику суперника на початку грудня.

Також в Кубку ЕКВ візьме участь і львівський «Барком-Кажани». Львів'яни зайняли в минулому сезоні 4-е місце в українській чоловічій Суперлізі, проте із-за відмови призерів чемпіонату «Дніпра» і «Юракадемії», будуть виступати в єврокубковому турнірі. Першим суперником "Баркома" стане команда «Нови сад» (Воєводина, Сербія).

Львів`яни першу гру проведуть вдома.

Перші матчі відбудуться 6-8 грудня, ігри у відповідь - 20-22 грудня.