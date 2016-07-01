Четвірка російських веслярів відсторонена від Олімпіади через допінг

Четвірка російських веслярів відсторонена від участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро через вживання допінгу одним з членів команди - Сергієм Федоровцевим, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації веслувального спорту.

У допінг-пробі Федоровцева були виявлені сліди забороненого препарату тріметазідіну.

«30 червня в присутності весляра була розкрита проба «Б», яка підтвердила позитивний результат аналізу, взятого під час позазмагального періоду 17 травня. У відповідності зі статтею Всесвітнього антидопінгового кодексу, всі результати четвірки починаючи з цієї дати анулюються», - йдеться в повідомленні.

Четвірка парна у складі Федоровцева, Владислава Рябцева, Артема Косова і Микити Moргачева кваліфікувалася на Олімпіаду 24 травня, вигравши відбіркові змагання в швейцарському Люцерні.

Федоровцев є чемпіоном Олімпійських ігор-2004, а також дворазовим чемпіоном Європи.