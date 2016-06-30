Світоліна завершила боротьбу на Вімблдоні у другому колі

У передмісті Лондона завершився матч другого кола Вімблдонського тенісного турніру, в якому українка Еліна Світоліна програла Ярославі Шведовій з Казахстану.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.

Українка провалила початок гри, начисто програвши перший сет. Але, потім Світоліна зуміла перехопити ініціативу і виграла другу партію. А в третій, за рахунку 4:4 мала "прихований матчбол" на подачі суперниці, який не змогла реалізувати. Вже в наступному геймі Світоліна програла на своїй подачі, програвши і матч в цілому.

Таким чином, з боротьби на турнірі вибули всі представники України. Раніше сьогодні програли свої матчі другого кола Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. Ще четверо українців вибули з боротьби в першому колі змагань.