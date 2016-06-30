Стаховський вибув з боротьби у другому колі Вімблдонського турніру

У передмісті Лондона завершився матч другого кола Вімблдонського тенісного турніру, в якому українець Сергій Стаховський поступився Маріну Чилічу з Хорватії.

Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6, 4:6, 4:6.

Після програної начисто першої партії українець зумів нав'язати боротьбу супернику і навіть виграв другий сет на тай-брейку. Але у третій та четвертій партіях у приблизно рівній боротьбі супернику щоразу вдавалося зробити "зайвий" брейк.

Таким чином, Вімблдонський турнір покинув останній представник України в чоловічому одиночному розряді. Раніше сьогодні свій матч програв Олександр Долгополов, а Ілля Марченко програв ще в першому колі.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня.