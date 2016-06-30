Долгополов залишив Вімблдон після поразки у другому раунді

Українець Олександр Долгополов, який займає 33-у сходинку рейтингу ATP, вибув з Вімблдонського турніру на стадії другого раунду.

Уродженець Києва у трьох сетах поступився британцеві Деніелу Евансу, який знаходиться на 91-ій позиції світового рейтингу. Рахунок матчу - 7:6, 6:4, 6:1 на користь представника Великобританії.

Таким чином, в одиночному розряді чоловічого турніру Вімблдону залишився лише один представник України - Сергій Стаховський. Сьогодні він проведе зустріч з 13-ою ракеткою світу, хорватом Маріном Чілічем.