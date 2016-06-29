Цуренко та Козлова вибули з боротьби на Вімблдонському турнірі

У передмісті Лондона завершилися матчі за участю двох українок в рамках третього дня Вімблдонського турніру, в яких Леся Цуренко та Катерина Козлова програли, повідомляє офіційний сайт турніру.

Цуренко програла Євгенії Родіній з Росії - 3:6, 5:7, а Козлова - Агнешці Радванській з Польщі - 2:6, 1:6.

Цуренко догравала свій матч проти Родіної, перерваний напередодні через дощ. Українка програвала з рахунком 3:6, 3:4 перед сьогоднішнім днем. Після відновлення гри вона зуміла зрівняти рахунок в сеті, а потім протриматися на рівних з суперницею до рахунку 5:5. Після цього українка програла два гейми поспіль, в тому числі, на своїй подачі. У підсумку, Цуренко програла матч у двох партіях.

Козлова проводила свій матч проти Радванської на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету і не зуміла дати бій суперниці, програвши начисто.

В інших матчах дня, з участю українців, на корт повинні вийти Еліна Світоліна, Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. Втім, у даний момент в Уїмблдоні йде дощ і велика ймовірність того, що українці навіть не встигнуть почати свої матчі сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня.